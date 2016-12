Inflación podría alcanzar 5% en 2017 por alza energética

Susana González*

La inflación subirá de inmediato 4% en enero y puede alcanzar un máximo de hasta 5% por ciento a mediados de 2017, como consecuencia del incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, advirtieron Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero del Banco Base, y José Luis de la Cruz Gallegos, quien dirige el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

El efecto será inmediato en las tarifas del transporte y en los precios de los productos, con lo cual quedará mermado el histórico aumento de 7 pesos al salario mínimo que entrará en vigor el primero de enero y que fue anunciado este mes por las autoridades y dirigentes de organismos empresariales.

Gabriela Siller incluso vaticinó la desaceleración de la economía nacional pero provocada también por las decisiones que tome Donald Trump como presidente de Estados Unidos y calculó que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional crecerá apenas entre 1.2 y 1.5 por ciento.

El hecho de que la demanda interna del país se encuentra “deprimida”, dijo, ayudará a que la inflación no suba aún más, pero remarcó que la gasolina de bajo octanaje tiene un peso más o menos alto en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP). “Si la inflación llegara a subir más del 5 por ciento, el Banco de México tendrá que subir aceleradamente la tasa de interés interbancaria, lo cual será bastante negativa para la economía mexicana”, abundó.

De la Cruz calificó como “de gran magnitud” el incremento en los precios de las gasolinas. Sus efectos serán “enormes” e implicarán presiones inflacionarias para el transporte y prácticamente todos los sectores económicos, más aún porque no será sólo un aumento sino varios y ello obliga a las empresas a ajustar su planeación financiera y de precios”, afirmó el director del IDIC, un instituto creado por el sector privado. Con el anuncio hecho por la Secretaría de Hacienda se terminan de configurar los desafíos que la economía de México enfrentará el próximo año.

“La inflación se va a incrementar entre 0.94 y 1.28 por ciento lo que llevaría a la inflación a un aumento inminente por arriba del 4 por ciento en enero y luego subirse hasta un máximo de 5 por ciento a mediados de año, para bajar y terminar el año en 4.3 por ciento”, precisó la especialista de Banco Base.

Recordó que de por sí la inflación ya venía subiendo, como consecuencia de la depreciación de 25 por ciento que acumuló el peso frente al dólar en este año, y el sector privado, principalmente los importadores, no han trasladado en los precios a los consumidores el alza que han tenido en sus costos justamente porque bajó el consumo interno, pero a los ajustes que ya preveían hacer el próximo año se suma ahora el incremento de las gasolinas.

No obstante, aclaró que los aumentos de las gasolinas no se darán mensualmente en la proporción de 14 a 20 por ciento, así que con la primer alza anunciada “todos los demás precios se van a ajustar y posteriormente ya no habrá presiones inflacionarias más allá del 5 por ciento”.

*Periodista La Jornada (UNAM).

