Reflexiones Económicas

MAS TRABAJO Y MENOS CRITICOS

Felipe Pimentel Pérez

El colimote auténtico es de carácter fuerte, cordial, positivo, no rehúye a los problemas, los enfrenta, los resuelve y no asume el triste papel de plañidera quejándose eternamente por lo que pudo haber sido y no fue. Colima siempre sale adelante en la construcción de un futuro mejor; la buena voluntad de sus habitantes garantiza que así seguirá ocurriendo. La crítica valiosa es la que se hace con el ejemplo, trabajando al servicio de los demás; las lamentaciones son propias de criterios blandengues y derrotistas.

Los “expertos” en criticar, si no aportan soluciones, debiesen guardar silencio o -como hoy dicen los jóvenes- bajarle dos rayitas a su egocéntrica verborrea. Colima va por buen camino y no necesita de críticas destructivas; dice la sabia conseja que mucho ayuda el que no estorba; ante la impopular alza de energéticos, hay quienes alientan un escándalo como que si el Mundo se fuera a acabar; pretenden minimizar y someter a juicio a México por el precio de un litro de gasolina o de un dólar; el gobierno está realizando las adecuaciones pertinentes para evitar impactos económicos desfavorables en las familias de menores ingresos; al gobierno, siempre, hay que ayudarlo en beneficio de todos; claro, para los agoreros del desastre nunca habrá acto gubernamental que caiga bien.

El gobierno y los ciudadanos están sugiriendo acciones y propuestas para fortalecer la economía de los colimotes; en ese sentido, sumémonos con las siguientes recomendaciones:

Primera.- Consolidar una gran central de abasto con bodegas limpias, ágiles; los productores tendrían un centro de acopio cercano y un nuevo sistema de comercialización que disminuya costos y evite intermediarios en mercancías agropecuarias y de todas las manufacturas; sería administrada por un organismo descentralizado del gobierno estatal, autosuficiente en lo financiero.

Segunda.- A través de un organismo descentralizado, administrar un servicio de transporte público (camiones medianos, nuevos) con rutas, respectivamente, en las ciudades de Colima, Tecomán y Manzanillo; no constituirán monopolio ni competencia desleal; tendrían tarifa baja, preferencial para estudiantes, personas mayores y minusválidos.

Tercera.- Los taxis y camiones de servicio urbano, con dos años de antigüedad, estarían exentos de todo impuesto durante cinco años posteriores al año del modelo (2016 y 2017); ello como estímulo a la renovación del transporte y un ahorro financiero para los propietarios de las unidades.

Cuarta.- Crear el Instituto del Empleo en Colima, mismo que se instauraría antes del 31 de marzo del año 2018; tendría como función básica operar una permanente bolsa de trabajo que comunique y coordine a las instancias federales, estatales, municipales, organizaciones privadas y sociales, para localizar, enlazar y ofrecer oportunidades de empleo; hay que ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a obtener empleo, incluso manejaría programas de trabajo-becas, dedicados a todos los alumnos universitarios que deben cumplir su servicio social.

Quinta.- A partir de marzo del año 2017, los diputados, por ningún motivo o concepto, podrían recibir una dieta superior a 48,000 pesos mensuales; al diputado o diputada que no le convenga, que le deje el lugar a su suplente; claro, también cancelarles vales de gasolina, apoyo a telefonía celular y pólizas de seguro de gastos médicos mayores.

Sexta.- Los presidentes municipales, a partir de marzo del año 2017, no podrán recibir un sueldo superior a 40 mil pesos mensuales; al que no le convenga, puede pedir licencia y dedicarse a sus negocios.

Séptimo.-Los servidores públicos no recibirán bonos o compensaciones anuales o por principio o fin de su encargo.

Octava.-Todos los empresarios pagarán salarios justos sacrificando parte de su tasa de utilidad y sin subir precios; ¿algunos de ellos no quieren solidarizarse con México, después de que el país les ha dado todo y les ha permitido hacer enormes fortunas?

Hay muchas soluciones. Colima necesita más trabajo y menos críticos. Es una rotunda mentira decir que el gobierno sea mal administrador; los organismos descentralizados funcionan bien, claro, no son perfectos. Reflexione. Aporte soluciones, no sólo críticas.

PD.- Algunos críticos no dirigimos acertadamente nuestra propia vida, menos pretendamos guiar o enjuiciar la de otros.

