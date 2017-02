Blanca Alfaro, atleta triunfadora de campo traviesa

Carlos Valdez Ramírez

Blanca Estela Alfaro de Anda, catedrática del Isenco desde hace 30 años, madre de familia, desde los 17 años, practica el atletismo de pista como afición, también como una disciplina para estar en óptimo estado de salud.

Evoca que en una tarde que practicaba en la pista de la Unidad Morelos, tuvo un pensamiento en un plano diferente al terrenal y de pronto sus pensamientos estaban en otro lado, en una competencia. Dice que al volver a la realidad supo entonces que lo primero que se le vino a la mente fue pensar que estaba corriendo por México.

En visita de cortesía a EL NOTICIERO, Blanca Estela Alfaro de Anda comparte sus logros con nuestros amables lectores y muestra sus medallas logradas en el pasado campeonato nacional de atletismo a campo traviesa efectuado en Tepatitlán, donde ocurrió un evento muy significativo el cual relata.

“Llegué a la meta en segundo lugar de mi categoría y por lo tanto obtuve una medalla de plata. Lloré porque en mi interior sentía que podía haber dado más para llegar en primer lugar. De pronto se me acercó Joseph Gray el campeón del mundo de carreras a campo traviesa y se sacó del cuello su medalla de oro de primer lugar y me la ofreció al tiempo que me dijo que no me sintiera mal porque para el yo era la mejor corredora y me dijo que la tomara. No podía hacerlo porque era su medalla pero él insistió en ofrecérmela como regalo a mi esfuerzo a mis 50 años de edad. Yo le devolví su gesto y le entregue mi medalla de plata y le dije que se la llevara porque no podía irse a su país así, sin presea”.

Visiblemente emocionada reseña la visita que le hizo al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hace apenas unos días donde le entregó una de sus medallas “porque para mí es importante tener un gobernador que corra y que le guste el atletismo”.

Ante el obsequio el gobernador Peralta Sánchez mencionó que es la primera vez que alguien tenía un gesto de esa naturaleza con él y se lo agradeció.

La corredora dice que no fue fácil llegar al nacional de Tepatitlán y recuerda que el año anterior corrió 10 kilómetros a campo traviesa por primera vez en una competencia magisterial de carácter nacional al ganarse su sitio en las eliminatorias estatal y regional. En esta competencia logró ubicarse en el tercer lugar nacional.

La preparación de Blanca Esthela Alfaro de Anda está a cargo del club de Atletismo “Potros” de Ciudad Guzmán, Jalisco y su entrenador es Santos Amador Alonso Calvario. El club tiene 47 años de vida en aquella población jalisciense.

La preparación de Blanca Estela Alfaro se complementa con 3 entrenadores, 2 nutriólogos, un terapeuta y dos sicólogos. Dentro de los planes para este año es que participe en una competencia nacional máster y ya se encuentran preparando el programa de entrenamiento para su clasificación.

Con sus triunfos, sus sueños en la pista de la Unidad Morelos se están convirtiendo en realidad, dijo. Al respecto comentó que los sueños son posible cristalizarlos y no solo en el deporte, sino en cada actividad que las personas desempeñen.

Relata que de su mamá, Cuquita de Anda, aprendió disciplina y orden “nos enseñó a trabajar y a ser líderes y a ganarnos las cosas, por eso mis hermanos son líderes en las actividades que realizan”, comentó.

Relata que siempre la vio trabajar, en el comercio, como actriz de teatro, de cine y en la locución. “Yo tenía que hacer algo de lo que mi mamá se sintiera orgullosade mi y lo estoy logrando con mis preseas en los campeonatos nacionales”, dijo

De su padre, Ricardo Alfaro, que llevó una carrera militar, comentó que ha sido un estratega y durante muchos años fue considerado uno de los mejores militares “cuando le llamé para compartirle que logré mi medalla fue muy emocionante para mi escucharlo, porque nunca lo vi derramar una lágrima, pero en esa llamada lo hizo”.

