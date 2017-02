Juego de Poder a Poder entre Loros y España en Juvenil Mayor

Loros de la Universidad de Colima y España, quienes comparten el liderato del torneo de Liga en el balompié Juvenil Mayor, protagonizarán un duelo de poder a poder en la Fecha 14 cuando midan fuerzas.

El encuentro será este domingo en punto de las 8 de la mañana en el Estadio San Jorge. Loros es líder por su mejor diferencia de goles; mientras que España, intentará asumir la cima del campeonato en caso de obtener una victoria.

Por otro lado, la jornada arrancará hoy con dos juegos: a las 18:00 horas, Halcones recibirá a Suterm de Villa en el campo de El Trapiche, y a las 18:30 horas, Deportivo Quesería Vs. Dragones, en la unidad deportiva de Quesería.

En el complemento de la jornada será mañana: iniciarán a las 9:00 horas: Chiapa Vs. San Marcos, en el campo de Chiapa; Deportivo Capa Vs. La Villa en la AFEC rumbo al Isenco; y Borregos Vs. Suchitlán, en la cancha del Tecnológico de Monterrey.

A las 14:00 horas, Refugio Infonavit recibirá a Tinajas en la cancha de la colonia Infonavit, y cerrarán a las 14:30 horas, Unión de San Miguel Vs. Chivas Centenario en el campo “Carlos Téllez Pimentel” o Villa 1.

Quedó pendiente de programarse el duelo entre Atlético Infonavit contra Sección 82.

Commentarios

commentarios