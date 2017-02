Acusan a funcionario por despojo de tierras

Anilú Salazar Mejía

Un grupo de propietarios de tierras ejidales en Suchitlán, del municipio de Comala se manifestaron ayer afuera de Palacio de Gobierno en contra del director del Registro Público de la Propiedad, José Alberto Peregrina García.

Los manifestantes acusaban al funcionario por un despojo de tierras, así como al coordinador jurídico de la dependencia, Luis Antonio Sánchez.

“Él trabaja con el notario Michel Camarena y la esposa de Luis Antonio Sánchez trabaja también en la notaría, y es como se valen para poder escriturar esas 12 hectáreas hasta ahorita que llevan, que tienen un valor aproximado de un millón 200 mil pesos cada hectárea. Escrituran y venden esas tierras”.

Por lo anterior, dijeron piden la destitución del Director del Registro Público en Colima y Coordinador Jurídico por actos graves de corrupción que ponen en peligro las propiedades y seguridad registral de los colimenses.

Advirtieron que si no son atendidos y sus demandas no son resueltas en el corto plazo, radicalizarán las protestas. “Vamos a volver a venir mañana. Y si mañana no nos atienden nos vamos aponer en huelga de hambre, hasta que nos atiendan”.

Commentarios

commentarios