Virgilio quiere que la ciudad sea moderna

El diputado federal, Virgilio Mendoza, dio a conocer que en el siguiente periodo del Congreso federal habrá de presentar dos iniciativas para reformar la ley de coordinación fiscal y la ley de puertos con el objetivo de que la actividad comercial le deje al gobierno municipal recursos que permitan construir una ciudad moderna.

Dijo que no es justo que la aduana haya cobrado en el 2016 más de 74 mil millones de pesos de los que esta ciudad recibió menos de 100 millones que son insuficientes para atender las necesidades que existen.

Luego de señalar que los legisladores federales no quisieron aprobar el Fondo Portuario para no crear nuevos impuestos, dijo que esta vez presentará una iniciativa para que en los criterios para el reparto de los recursos que genera la aduana para municipios, se tome en cuenta también la recaudación que cada aduana genera y no solo lo que se cobra por predial o número de habitantes como sucede ahora.

Estimó que si se aprueba y se considera también la recaudación de cada aduana, entonces Manzanillo podrá recibir más dinero por este concepto tomando en cuenta que esta es la segunda aduana del país que más recaudación tiene.

Enfatizó que el objetivo sigue siendo que el puerto le genere recursos a la ciudad para poder invertir en modernizar vialidades, construir libramientos, parques y lo necesario para que Manzanillo sea una ciudad de primera.

Agregó que también planteará la modificación a la ley de puertos para que por ley, las Apis hagan obra en beneficio de la ciudad y no solo cuando convenga a sus intereses como sucedió en el 2014 y el 2015.

Virgilio Mendoza dijo esperar contar con el apoyo de los legisladores del PRI, del Partido Verde y buscará convencer los necesarios para que esto sea una realidad porque de ello depende contar con la ciudad moderna que nos merecemos, dado que el ayuntamiento no cuenta con dinero para hacer las obras que se requieren.

