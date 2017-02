Urge el triunfo a Loros ante Coras hoy

El margen de maniobra se agotó y no hay otra alternativa para los Loros de la Universidad de Colima dentro de la Liga de Futbol Ascenso MX: ganar o ganar ante Coras de Tepic, hoy.

El partido se celebrará en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la décima jornada del torneo Clausura 2017.

Así lo saben jugadores, cuerpo técnico, directivos y la afición del conjunto “Plumífero” de ahí la trascendencia del resultado ante la escuadra nayarita, que si bien llegará herido por la goleada sufrida como local ante Santos Laguna dentro del torneo de CopaMx, buscará enmendar el camino en la Liga de Plata y eso lo convierte en un rival aún más peligroso.

El equipo de Jimmy Goldsmith ha trabajado con mucha responsabilidad e intensidad bajo las órdenes del entrenador Víctor Hugo Mora y su cuerpo técnico.

Ahora tendrán la mira puesta en obtener la victoria y los tres puntos que le permitan recuperar el terreno perdido y enmendar el camino, para salir de la zona de descenso, y para ello requieren del respaldo de toda la afición.

La fecha 10 comenzó ayer con cinco partidos: Atlante vs Murciélagos de Los Mochis, Correcaminos vs Lobos BUAP, Venados de Yucatán vs. Universidad de Guadalajara, Alebrijes de Oaxaca vs Potros UAEM, y Cimarrones de Sonora vs Bravos de Ciudad Juárez.

Hoy serán el resto: los Cañeros de Zacatepec hacen los honores al Tampico Madero a las 5 de la tarde en el estadio “Agustín Coruco Díaz”, Toros del Celaya será anfitriones de los Cafetaleros de Tapachula en el “Miguel Alemán Valdez” a las 7 de la tarde.

En este mismo horario el citado duelo entre Loros y Coras de Nayarit, para cerrar a las nueve de la noche con el choque entre Dorados de Sinaloa y Mineros de Zacatecas.

