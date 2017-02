Destituyen a alcalde de Cuauhtémoc

Anilú Salazar Mejía

El Congreso del Estado destituyó al alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, por comprobarse su intervención en las elecciones extraordinarias a gobernador de 2016 y pedir el voto públicamente para el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Por mayoría, los diputados votaron a favor del dictamen de destituir al alcalde e inhabilitarlo por siete años para cualquier cargo público, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) que encontró responsable a Mendoza Godínez de delitos electorales.

Los diputados citaron a sesión secreta para erigirse como jurado de acusación y aprobaron la resolución aunque será el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) quien ratifique la sentencia.

Afuera del Congreso se reunieron decenas de simpatizantes del alcalde, quienes con pancartas y gritos pedían que su voto fuera respetado y no se destituyera a Rafael Mendoza, sino que le aplicaran una sanción administrativa en todo caso.

Asimismo los simpatizantes querían estar presentes en la sesión, sin embargo desde temprana hora fueron cerrados los accesos al recinto legislativo con vallas y se resguardó con 80 policías.

Aunque dentro de la sesión se le brindó un espacio hasta por 10 minutos al alcalde para que expresara sus puntos de vista, Rafael Mendoza no estuvo en el lugar y no presentó sus argumentos de defensa.

Cabe destacar que él estaba en el bloqueó de la autopista Colima – Guadalajara, a la altura de la comunidad de Buena vista, en protesta por la resolución, donde se le vio a acompañado del propio senador Jorge Luis Preciado y de diputados federales y locales del PAN.

De esta manera, con la presencia de 18 de los 25 diputados locales y en ausencia de una parte de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, se aceptó la sanción.

En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda, mencionó que la Sala Toluca no determinaba la gravedad de la infracción que cometió Rafael Mendoza, puesto que su falla fue acudir a eventos proselitistas pero no utilizó apoyos sociales.

Destacó que en tanto están libres ex funcionarios como el ex gobernador Mario Anguiano y otros ex alcaldes que han saqueado las arcas públicas y “andan campantes como si nada hubiera pasado”.

