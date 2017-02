Diputado federal de Puebla recibe un balazo en Manzanillo

Jesús Lozoya Baeza

El diputado federal por el estado de Puebla, Carlos Barragán de la Madrid, recibió un balazo en la pierna derecha la noche del sábado, cuando se encontraba, según su versión, en un restaurante frente a la unidad deportiva 5 de Mayo, en el Boulevard Miguel de la Madrid.

El diputado federal había llegado el jueves para participar en reuniones de trabajo con la Armada de México, Api y Capitanía como parte de los trabajos de la comisión de marina y se quedó con su esposa, Fernanda Lumbardia Rojas, a disfrutar de la vida nocturna del puerto.

La policía municipal recibió el reporte a las 10:28 de la noche del sábado, de que había un hombre baleado a la altura de uno de los bares y al acudir se dieron cuenta que se trataba de un hombre con un rozón de bala en la pierna derecha, quien se identificó como diputado federal.

El herido de un balazo en la pierna derecha resultó ser el diputado federal, Carlos Barragán de la Madrid, quien fue trasladado al hospital del IMSS en la delegación de Salagua, donde este lunes seguía recuperándose.

Las autoridades municipales dejaron en claro que esto no se trató de un ataque del crimen organizado, sino consecuencia de una discusión del legislador federal con algunas personas en la zona de bares.

VERSION DEL DIPUTADO FEDERAL

A través de su cuenta de Facebook, el diputado federal narró su versión de los hechos ocurridos en Manzanillo y aquí la damos a conocer de manera textual:

Les informo que el pasado jueves llegamos a Manzanillo, Colima un grupo de Diputadas y Diputados de la comisión de Marina, venimos a varias reuniones de trabajo y a revisar cuales son las condiciones con las que opera este puerto, el puerto más importante de México, ya que por este lugar se mueve el 46% del comercio marítimo de nuestro país, aquí llegan los barcos con diferentes productos de otros países principalmente de China, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, etc. y también por aquí pasa todo lo que China y estos países le envían a EU para la costa Este, vimos la actualización de su marco jurídico y sus requerimientos económicos, fueron varias reuniones, en una nos recibió el Almirante comandante de la Sexta Región Naval, en otra reunión el Almirante comandante de La fuerza Naval del Pacífico, en la tercera el Director de la Agencia administradora portuaria integral (API). Y el contralmirante comandante de la Capitanía de puerto de Manzanillo en nuestra cuarta reunión de trabajo, con ellos fue nuestra gira de trabajo, debo confesar me quedé impactado de saber que un barco carguero transporta miles de contenedores y a todas horas están cargando varios barcos al mismo tiempo para diferentes países del mundo, unos cargando y otros descargando, Está gira de trabajo obedece a que en México nos tenemos que preparar para otros mercados, otros países que les encantará ser socios y aliados comerciales de este gran país.

Y para finalizar y acabar con especulaciones y muchas cosas que veo en las redes sociales unas cosas verdaderas, otras falsas, pero lo cierto es que fui a cenar ayer en la noche a un restaurante de nombre ” los bigotes” y en el restaurante había varias mesas llenas y a una persona al encontrarlo en el sanitario nos dijimos cosas, se ve que nos caímos mal, y en la discusión el acompañante de el saco una pistola y me disparó, posteriormente me llevaron a un hospital del IMSS y ahí me curaron y hoy temprano salí caminando como si nada hubiera pasado, gracias a Dios no pasó a mayores y estoy bien, no me tocó el hueso ni arterias ni nada, estoy bien y listo para continuar trabajando duro como siempre lo he hecho, que tengan buen inicio de semana.

Esta es la versión que publica el diputado federal a través de sus redes sociales.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009292965006&fref=ts

Commentarios

commentarios