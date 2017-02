BALEAN A UN HOMBRE

Un hombre fue baleado en la calle Leona Vicario de la colonia Bonanza, dada la urgencia de la situación, fueron elementos de la policía municipal quienes de inmediato lo trasladaron en la patrulla hasta las instalaciones del hospital civil donde se recupera.

Hasta el momento las autoridades no han emitido comunicado alguno al respecto, sin embargo, testigos de lo ocurrido señalaron que el hombre, de aproximadamente 25 años de edad, caminaba por la calle cuando sujetos pasaron en un vehículo y le dispararon en varias ocasiones para enseguida huir.

La fortuna de que no llegaron a rematarlo y que las balas no tocaron partes vitales, es que fue encontrado con vida cuando llegaron los elementos policiacos y, para no perder tiempo importante, lo trasladaron en la patrulla para que recibiera atención oportuna.

Los responsables lograron darse a la fuga, mientras que en el sitio personal ministerial aseguró los indicios y dio paso a las actuaciones necesarias.

Con este ataque, durante el mes de febrero se han registrado 9 asesinatos y seis heridos, cifra muy inferior a la que se presentó en el mes de enero cuando se registraron 28 asesinatos.

Commentarios

commentarios