Dudan del nuevo sistema de justicia

El Nuevo Sistema de Justicia Penal no ha permeado en la sociedad ni generado la confianza que requiere la ciudadanía, pero es porque se trata de un sistema diferente, reconoció el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) Bernardo Salazar Santana.

Este sistema, explicó, tiene por objetivo que los delitos no graves se resuelvan mediante la conciliación, como los robos sin violencia: con la recuperación de las pertenencias; o los accidentes viales sin heridos: con un acuerdo sobre quién pagará los daños. Por ello solo los delitos graves, como el homicidio y otros, llegarían al juicio oral que es la etapa final del nuevo sistema.

Otra diferencia es que la persona acusada tiene mayor probabilidad de defender su caso en libertad, si se prueba que no se dará a la fuga o que no representará un peligro para la víctima, lo que no ocurría en el anterior sistema inquisitorio, sin que eso no signifique que el acusado quedó en libertad aunque la sociedad se quede con esa impresión.

“El hecho de que lo detengan aún el flagrancia no significa que va a estar en prisión preventiva. Eso es lo que la gente está percibiendo, dice ‘bueno a mí sí me robó, pero está libre’. Eso no significa que no va a ser llevado a juicio y que si es encontrado responsable va a ser condenado y va a tener que compurgar una pena de prisión”, aclaró.

El titular del Poder Judicial reconoció que hace falta que la sociedad conozca más de este nuevo sistema, tanto para saber cómo actuar en caso de un delito, como para comprender sus objetivos, lo que es responsabilidad tanto de ellos como de las corporaciones, aunque las capacitaciones que dan a los abogados son con este propósito, pues son parte de la sociedad y son quienes defenderán a víctimas y a acusados.

Explicó que una forma diferente de impartir justicia a como tradicionalmente se venía haciendo donde el presunto delincuente o imputado tenía que demostrar su inocencia, pero ahora es la autoridad la que tiene que probar que es responsable.

