Reflexiones Económicas

Felipe Pimentel Pérez

La vida, salud, empleo, paz social, impartición de justicia, educación, salvaguarda de derechos humanos, mejorar leyes, disminuir corrupción, impunidad, pobreza, conservar recursos naturales, no son palabras, son realidades complejas de primerísima importancia; de su correcta interrelación depende el bienestar de los colimenses.

Lo que hoy no hagan los colimotes con seriedad y en su beneficio, nadie ajeno a estas tierras vendrá a hacerlo. Los primeros obligados en construir la paz y el progreso de Colima son sus hijos naturales; ninguno de ellos espera el arribo de fuereños que los sustituyan en esa su obligación.

Está claro que todos los mexicanos tienen iguales derechos en cualquier entidad de la República, pero el arraigo al lugar donde se nació, genera aprecio especial y compromiso que se transmitirá por generaciones. Es lógico y comprensible que a los colimenses los gobierne otro colimense que haya convivido con ellos y conozca su idiosincrasia.

Algunos servidores públicos no lo entendieron así; con arrogancia abusaron del poder y transgredieron la libertad de algunas entidades; los tiempos políticos han cambiado, los mexicanos no tan fácilmente aceptan imposiciones arbitrarias y centralistas; hoy, principalmente los jóvenes que irán a votar, repasan la historia, se comunican por internet y están alertas para que no les den gato por liebre, para que no les postulen candidatos salidos de quién sabe dónde; ellos están aprendiendo a identificar en las fotografías de la historia a los oportunistas que sin arraigo en sus comunidades y sin méritos propios llegan a cargos públicos, como el burro que tocó la flauta, por casualidad, o porque sus parientes los recomendaron.

Recuérdese el cinismo de José López Portillo, cuando al designar a su hijo en un cargo público, dijo que era el orgullo de su nepotismo; él, también, le impuso a Colima a Griselda Alvarez Ponce de León, a quien de la noche a la mañana hizo senadora por Jalisco y gobernadora de los colimenses, ignorando la Constitución que exigía, aquí, una residencia consecutiva de cinco años; la poetisa, a quien le interesó más el glamour del arte que la política, no resistió las tentaciones del poder; su “mérito” fue ser bisnieta de Manuel Alvarez y amiga de Margarita López Portillo; por más tiempo ella vivió en el Distrito Federal y en Guadalajara, además, no nació en Colima, sino en Jalisco; así, con el dedazo de su designación, se cometía la grosería de desconocer a otras distinguidas mujeres y maestras, ésas sí nacidas en Colima, con brillante trayectoria de trabajo y méritos propios para haber ejercido ese cargo. A ratos así es la política, unos corretean la liebre y otros la encuentran echadita.

La historia política mexicana está repleta de valiosos personajes, pero también de sus apagados y mediocres parientes, nietos, hijos, sobrinos, primos, hermanos, que sin el influyentismo de su apellido, nunca hubiesen logrado empleo en el sector público ni de lavaplatos.

Dicen los carpinteros que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo; en turismo, bienvenidos todos los visitantes a Colima, pero en materia de trabajo institucional, el Congreso local debe revisar las leyes y establecer que para asumir determinado cargo público, se exija haber nacido en Colima o en alguno de sus 10 municipios, según corresponda; a los colimenses los deben servir, desde su gobierno, otros colimenses de nacimiento, incluso que acrediten ser hijos de padre o madre colimotes, también de nacimiento, no avecindados; al menos para acceder a la gubernatura y las presidencias municipales, ese debe ser requisito invariable.

México es una República integrada por estados libres, hay que respetarles su libertad y no pretender imponerles personas ajenas a ellos. Reflexione. El Estado que debilita sus propias instituciones e identidad, cae en desorden, corrupción, anarquía y se coloca en riesgo de desaparecer del mapa.

Notas 1.- El periódico “Mural”, de Jalisco, ayer domingo, en su primera plana dice “No es fantasía; adéntrese en el estado más pequeño del país y recorra Comala”; si José Arrieta redactó el encabezado, o quien haya sido, debe consultar libros de geografía: El estado más pequeño es Tlaxcala. 2.- Cero y van dos ex gobernadores: Yarrington, de Tamaulipas, y Duarte, de Veracruz; van por los que faltan. En las filas del PRI, el que la hace, la paga.

