Escasean picudos y pesca por la depredación vigente

Jesús Lozoya Baeza

Dado que las autoridades federales ni siquiera cuentan con los recursos para la vigilancia de las costas, es que se sigue dando una severa depredación de las diversas especies marinas, entre ellas de los “picudos”, dijo el presidente del Club Deportivo de Pesca Manzanillo, Luis Alfredo Quintero Ramírez.

Acusó que ante la nula vigilancia por parte de las autoridades, es que no se respetan vedas, distancias y se colocan “chinchorros” en altamar para sacar de todo, sin respetar tallas de que pez se trate, lo que incide de manera lamentable en una escasez de producto.

“Los picudos son una especie depredada; en esta zona existe un escaso número de animales; no se les da tiempo para que se desarrollen y se reproduzcan”, acusó el presidente del Club Deportivo de Pesca, organismo que este domingo desarrolló en las instalaciones del muelle fiscal el torneo de Pesca Infantil “Cecilio Lepe”.

Recordó que en los torneos de pesca deportiva también existe la norma de que todos los Pez Vela que no pasen de 25 kilos deben de ser liberados, lo que no sucede en la pesca comercial y menos les importa.

“No hay control en la pesca ribereña, las autoridades no tienen ni fondos para salir a patrullar; no se respetan vedas, tamaños mínimas; se ponen cimbras y se llevan de todo, desde pequeños a no tan grandes, por lo que no se les da tiempo a que crezcan y tengan tamaño adecuado”, denunció.

Commentarios

commentarios