Selene Estrada, la mujer que puso al mezcal en la agenda internacional   

Ruth Mata Ferrusquía*

La destilería de Mezcal más grande del mundo y de mayores ventas en México, Casa Armando Guillermo Prieto, está dirigida en su operación por Selene Estrada. Ella, junto con su equipo, han logrado que esta bebida tenga proyección internacional en más de siete países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Rusia, Portugal, Polonia, entre otros. Tienen una producción anual de 14,000 litros.

Casa Armando Guillermo Prieto (CAGP) arrancó operaciones en 2008, pero en esencia comenzó su historia en 1925, cuando Antonio Rivera Venegas fundó la compañía Corcho & Lata. Y sí, él inventó un troquel para fabricar corcholatas en serie. Allá por los años treinta, Rivera Venegas adquirió la primera franquicia mexicana de Coca Cola Company para la zona centro del país. Armando Guillermo Prieto continuó operando la embotelladora de Coca Cola “CIMSA”. Esta última, en el año 2011, se unió con Coca Cola Femsa (KOF). La familia ha diversificado sus inversiones y una de las apuestas es el mezcal.

Selene llegó a este proyecto tras haber concluido la universidad. Ella estudió en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla la carrera de ingeniería industrial e ingresó a la empresa para cubrir una incapacidad; también fue asistente, coordinó el área de mercadotecnia y luego fue gerente de proyecto. La dirección operativa está a su cargo desde julio del 2015.

Selene, entre otras responsabilidades, debe verificar la calidad de los productos, está encargada de su promoción y exposición. Además, trabaja muy de cerca con los productores, con quienes la empresa también realiza labores de responsabilidad social.

En el 2008 inauguramos la planta, y lo íbamos promocionando en carritos. Nos tocó hacer mucha labor de educación, de cómo tomarlo y cómo mezclarlo. En 2010 nos acercamos a Estados Unidos y hoy estamos en 15 ciudades de ese país”, dice.

Zignum, la marca insignia de esta compañía, actualmente se distribuye en México en asociación con Bacardí. En Estados Unidos se importa a través de Shaw Ross y se distribuye con Southern Wine and Spirits. En Europa se distribuye con Beveland.

Los retos para Selene han sido múltiples, uno de ellos es justamente el tema de la educación, y no sólo en Estados Unidos, sino en México también. Aquí, explica, ha sido una labor de comunicar que el mezcal es una bebida de varias generaciones, que puede ser de muy buena calidad, y que puede mezclarse para hacer cocteles. Esta labor, agrega, se hace en ferias, exposiciones, degustaciones y master classes. Por año asisten a más de 30 eventos. Los más recientes: Vinexpo en Burdeos, Feria del Tequila y Mezcal en Londres, Barra México, Food and Wine Epcot, Food and Wine South Beach en Miami y Mercedes Fashion Weekend en Ibiza.

LA CLAVE

No todo es diversión: “El primer gran reto es el agave, tener el agave bien cuidado, y sobre todo que no haya desabasto, cuidar el precio. ¿Sobre el gremio? Hacerlo más formal, más estricto. Falta mucha información. Es básico, vas al estado, compras cualquier mezcal y no sabes si está certificado. Nos unimos como mezcaleros y lo estamos logrando”, dice.

De acuerdo con información del Consejo Regulador de Mezcal en su informe anual 2016, tan sólo en el mercado nacional, 44% del mezcal comercializado es apócrifo o no realizó el proceso de certificación para su cumplimiento normativo. 3% del mercado está certificado, pero con incumplimientos menores; es decir, usan el holograma de otra empresa o hacen intercambio de hologramas entre sus mismas marcas. El comercio informal fomenta la piratería y el contrabando. Muchas son bebidas adulteradas y contienen altos grados de metanol, lo que provoca una resaca monumental.

Queremos enfocarnos en lo que hacemos, productos de calidad, seguiremos apoyando el sembradío de agave, abriremos más mercados, como el mercado asiático y el resto de Latinoamérica… Estados Unidos se ha comportado de una manera increíble”, dice. Miami es la ciudad en donde más ventas generan. Sobre el mercado asiático, esperan arrancar ventas en 2019. Aquí, los grandes retos serán, explica, el proceso de registros, el transporte, y el idioma.

Algunos de los datos más interesantes de esta empresa mexicana, es que sus productos se venden en México, España, Inglaterra, Portugal, República Checa, Polonia, Italia, Luxemburgo, Dubai, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Tiene los reconocimientos: International Wine & Spirit Competition, San Francisco World Spirit Competition, SIP Awards y Beverage Tasting Institute, entre otros.

Su producto estrella es el mezcal Zignum, aunque también tiene la marca artesanal El Recuerdo de Oaxaca y El Señorío.

Finalmente, sobre la industria del mezcal, los estados con Denominación de Origen Mezcal son Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla, siendo la Denominación de Origen más grande del planeta (25% del territorio nacional).

En 2016 se produjeron 3.02 millones de litros de mezcal en México. El 83.5% se produjo en Oaxaca. Se envasaron 1.8 millones de litros para mercado nacional. Entre IVA, IEPS e ISR esta bebida paga aproximadamente 47.6% de impuesto. Mientras que en 2011 se exportaban 68 marcas de mezcal, en 2016 fueron 175. (*Revista Forbes México).

