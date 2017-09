Una cátedra local para el periodismo global

Una cátedra para el periodismo local, nacional y global fue la pronunciada el sábado pasado durante el panel de expertos titulado: “Periodismo: Pasado, presente y futuro”, durante la Expo Simposium Empresarial Coparmex 2017, donde Ramón Santana Zamora (Zer Informativo), Carlos Valdez Ramírez (El Noticiero) y Miguel Ángel Vargas (Radio Levy), tocaron en un formato magistral los temas que más impactan al sector de la comunicación informativa y, consecuentemente, a la sociedad.

Carlos Valdez Ramírez abrió con su intervención, un discurso que transportó a los lectores una década a un futuro cercano donde la comunicación de noticias evolucionará a un esquema totalmente distinto al que ahora conocemos, predominando avances tecnológicos como hologramas, chips cerebrales y lectores oculares digitales que agilizarán totalmente el consumo de contenidos.

Compartió elementos sustanciales de la experiencia personal y de otros periodistas internacionales, sobre lo que implica la transición de los medios tradicionales al periodismo digital , y cómo a pesar de que algunos periódicos impresos han quebrado ante el cambio abrupto, muchos otros no sólo siguen en pie firmemente, sino con crecimientos anuales sostenidos.

Culminó rindiendo un homenaje al primer periodista de Colima, Ramón R. de la Vega, relatando a detalle los desafíos que debían enfrentar los periódicos de antaño con sistemas arcaicos de prensa plana, destacando que en Colima todos los medios de impresos cuentan con la tecnología de los grandes tiburones periodísticos globales como El País y The Washington Post.

Advirtió que es imprescindible lograr una conciencia para preservar nuestro planeta como nunca antes, ya que las consecuencias están a la vuelta de la esquina de continuar con una actitud social indiferente a los gritos que nos emite el mundo.

Resaltó también el estallido social que se avecina ante el hecho impresionante de que el 90% de la riqueza mundial radica en los bolsillos de 10 magnates, mientras que el resto de la población tiene que arreglárselas para vivir con el 10% del dinero restante. Añadió que la corrupción es uno de los grandes retos a resolver como sociedad.

Miguel Angel Vargas inició exaltando el papel fundamental que tienen los medios de comunicación para desarrollar el Colima y el México que todos queremos, invitando a la población a no sólo echarle la culpa al Gobernador, por ejemplo, de la inseguridad que se vive en la entidad, sino contribuyendo cada quien desde su propia trinchera.

Alzó la voz a favor de una libertad de prensa pura, sin intervencionismo ni autocensura, ejemplificando el grave riesgo que representan los altos grados de dependencia que enfrenta la industria periodística del presupuesto gubernamental destinado a la comunicación social.

Recordó la frase del ex presidente José López Portillo que decía a los medios críticos “no te pago para que me pegues”, renovándola a un “te pago a pesar de que me pegues”, promoviendo una mejora en esta percepción para que los clientes públicos de los medios de comunicación comprendan que una cosa es la publicidad que se les concede en los espacio publicitarios, y otra muy distinta es la información intacta y objetiva que la sociedad premia con credibilidad.