Las dirigencias del SNTE secciones 6 y 39 encabezadas por Héctor Prisciliano González Aguilar y Heriberto Valladares Ochoa, respectivamente, acudieron a Palacio de Gobierno para entregar un manifiesto en el que aseguran al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que el Secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, “no es idóneo” para el cargo.

Después de mantener un plantón en la Secretaría de Educación por segundo día consecutivo, los líderes magisteriales manifestaron en dicho documento que lejos de resolver la problemática magisterial, que en un inicio se centraba en asuntos económicos, Hernández Rosas la incrementó por decisiones tomadas de manera unilateral, además de sumar conflictos laborales y falta de cobertura educativa.

Valladares Ochoa reiteró que la actitud adoptada por Hernández Rosas hacen imposible un diálogo constructivo con ambas dirigencias e inclusive ha intentado estigmatizar y debilitar al magisterio y a la escuela pública.

Anunciaron que de no ser escuchados realizarán otras acciones que por estrategia no darán a conocer de momento, pero por lo pronto mantendrán el plantón de manera indefinida.

Por su parte el líder de la sección 39 informó que hay adeudos de sueldo desde hace año y medio a 60 maestros, en su mayoría personal de apoyo y asistencia a la educación, quienes tienen que desplazarse a varios municipios del estado.

“No se ha visto esa voluntad de hacer esa revisión de alguna manera para hacerles sus pagos a los compañeros (…) no encontramos de alguna manera trabajando para poder reunirnos y ver quienes sí se desempeñaron y quienes no, entonces al no darse esa coyuntura quiere decir que no le interesa resolver ese problema”, informó.