Deuda con maestros es de más de $100 millones

Sin recursos el estado para pagarles: Gobernador

Martha de la Torre

A más de 100 millones de pesos asciende el adeudo que Gobierno del Estado tiene con los maestros de las secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reconoció el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pero advirtió que no tienen los recursos para pagarlos.

“Reconocemos, y lo digo con toda claridad, institucionalmente esos adeudos. No hay un desconocimiento de los adeudos, pero sí también aclaro que no los generamos en esta administración (…) buscaremos los medios para lograr hacer esos pagos”, manifestó.

Ante el plantón que el magisterio mantiene en las oficinas de la Secretaría de Educación del estado, el mandatario estatal dijo que garantizará su derecho a manifestarse y atenderá la petición de designar a un interlocutor, pero descartó pedir la renuncia de Óscar Javier Hernández Rosas, secretario de Educación.

“No hay absolutamente ninguna posibilidad, en este momento no se tiene contemplado ese escenario”, afirmó.

El mandatario estatal explicó que a partir de su administración, en los años 2016 y 2017, ha tratado de mantener los pagos puntuales y no dejar crecer dichos adeudos, por lo que es mínimo lo que se generó en este periodo, ya que la mayor parte corresponde al sexenio del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y manifestó su extrañeza que en esa época no se presentaran este tipo de plantones.

“Se presentan ahora cuando yo voy bastante a tiempo, bastante al corriente y sin dejar de reconocer que esos pasivos son institucionales y son pasivos del Gobierno del Estado, también aclaro que no se generaron en mi administración”, destacó.

Por último, informó que ya solicitó una audiencia con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien ya le dijo que sí pero no le ha dado fecha, con quien abordará las necesidades económicas que tiene el estado, no solo en este tema, sino en todos los ámbitos.

Comentarios

comentarios