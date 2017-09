Extensión Aduanera en Armería, suspendida

La construcción de la Extensión Aduanera de Manzanillo en Armería, autorizada por la Secretaría de Hacienda en noviembre del año anterior, se encuentra suspendida ya que no se ha iniciado físicamente, pues la empresa aún no ha entregado el proyecto ejecutivo al Ayuntamiento para su validación y gestión del permiso de obra.

El alcalde reconoció que de consolidarse, se generaría una cantidad importante de empleos y de dinámica económica que permitiría un crecimiento considerable, aumentando con eso la demanda de más servicios; sin embargo, las obras no comienzan.

“Este proyecto no ha sido del todo bien visto por empresarios del puerto de Manzanillo, que no creen conveniente hacer varios movimientos de bajar y subir la mercancía como si dichas instalaciones fueran un patio fiscal, pues lo que quiere el dueño de la carga es que su mercancía llegue lo antes posible a sus bodegas, no a otro patio, mucho menos que se encarezcan los costos y retrasen los tiempos.”