No descartan reubicar Zona Militar de Calzada Galván

Sigue la negociación con el Gobierno del Estado: Comandante

Guadalupe Pérez Mejínez

No se descarta la reubicación del Cuartel General de la Vigésima Zona Militar, durante la modernización de la Calzada Galván en la capital de Colima; no obstante, el proyecto no interfiere con las instalaciones del cuartel ya que las obras son meramente de índole vial, señaló el comandante Celestino Avila Astudillo

“Sigue la negociación con el Gobierno del Estado, no se ha detenido, es un proyecto que no tarda en concretarse y está en vías de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes; en este asunto también entra la federación”, sostuvo.

Sobre la extensión de terreno que se requiere para la construcción de una nueva base militar en Colima, el general Ávila Astudillo comentó que hay un parámetro de unas cien hectáreas que se requieren aproximadamente para llevar a cabo un buen desarrollo de las actividades militares en nuestro estado.

Avila aclaró que el asunto del terreno para el nuevo cuartel militar no es de su competencia sino del Ejecutivo del Estado y que en su momento se llevarán a cabo las negociaciones correspondientes.

Finalmente, dijo que no es complicado lograr la reubicación de la 20 Zona Militar y el 29 Batallón de Infantería, manifestando que sólo es cosa de llegar a un buen acuerdo con el Gobierno del Estado para la donación la superficie de terreno que se requiere para su construcción.

