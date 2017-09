Reflexiones Económicas

Columna de Felipe Pimentel Pérez

Un día empezó a temblar; de inmediato dejé el escritorio, salí de la oficina y aceleré el paso; otros hicieron lo mismo; en mi rápido caminar observé que algunas personas, con aparente calma, permanecían sentadas y prefirieron guardar computadoras portátiles en los cajones, desconectar sus teléfonos, las mujeres guardaban sus monederos, carteras, portafolios; me gritó una secretaria: “Licenciado, no sea collón, ahorita se calma”; algunos alcanzamos a salir del edificio, otros no; en un terremoto, a veces, la diferencia entre la vida y la muerte depende de escasos segundos, de la velocidad y el modo con que se reacciona. Después, siempre quedará la duda sobre el inexistente “hubiese”, “si hubiesen salido rápido del edificio estarían vivos”. Realmente no se sabe, quedarse en un edificio pudiese ser la salvación. En los terremotos no hay predicciones ni garantías definitivas, cualquier cosa sucede, incluso en contra de la lógica.

Hace años, en la Cámara de Diputados Federal y en otras dependencias, participé en Comisiones de Protección Civil, integradas con tres grupos de trabajo; uno atendía sismos, otro incendios y otro primeros auxilios, especialmente a personas discapacitadas; las áreas respectivas de la Secretaría de Gobernación y de la propia Cámara ofrecían pláticas, asesorías, información y coordinaban las mejores maneras de organizar a dichos grupos, así como efectuar simulacros periódicamente; en este sentido, me encomendaron las brigadas para atender casos de sismo; algunos de los empleados que intervenían en los simulacros lo hacían sin seriedad, bromeando, se resistían a participar, no escuchaban las indicaciones precisas; el ensayo consistía en cumplir con el mínimo de tiempo establecido para desalojar edificios con más de tres mil empleados.

No es fácil ni rápido organizar simulacros contra temblores o incendios en edificios con 15 ó 20 pisos de altura, con cuatro o cinco elevadores pequeños, con escaleras empinadas, reducidas, con puertas de emergencia trabadas, descompuestas, oxidadas, con el peligro de estructuras repletas de vidrios por todos lados, aunado al temor, miedo, pánico que genera el sismo o el incendio; cada persona reacciona de distinta manera; son situaciones extremas.

El 19 de septiembre del año 1985 se reportaron oficialmente más de tres mil 500 personas fallecidas; otras investigaciones estiman que hubo más de 15 mil decesos, miles más heridas y damnificadas; además de la tragedia humana, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que erogar más de $7 mil millones de dólares para los programas de reconstrucción y reparación de daños; antier, 19 de septiembre del 2017, nuevamente tembló y hoy muchas familias viven lamentables consecuencias; antes, hace pocos días, en Oaxaca, Chiapas y Tabasco ocurrió un terremoto, con personas fallecidas y cuantiosos daños, ahora en Morelos, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guerrero; dentro del infortunio y en las tareas de rescate, es importante entender que los temblores nunca avisarán su epicentro, trayectoria, amplitud, ni grado de intensidad; nadie lo desea, pero cada persona debe estar preparada porque en cualquier momento y lugar, la tierra se mueve; siempre ha sido así.

En Colima tiembla diario, aunque la mayoría de esos movimientos no son perceptibles; cuando el grado del sismo supera los cinco grados, entonces en algunos lugares se siente con mayor o menos intensidad, incluso dependiendo del tipo de terreno; platíquelo con su hijos, es importante conservar la calma y actuar de inmediato refugiándose en lugares de menor riesgo; no se apure por las cosas materiales, sea en oficina, casa, fábrica o negocio, lo primero es su salud, proteger la vida.

Afortunadamente vimos por la televisión el rescate de personas que en la Ciudad de México sobrevivieron entre los escombros; un gran aplauso a sus rescatistas; cada vida es única, importante, irremplazable, insustituible; hay que intentar seguir educándonos para que en caso de sismos los fallecimientos y heridos sean los menos; el tema y realidad de las previsiones, simulacros contra temblores e incendios, no son la gran garantía y solución, pero pueden contribuir a salvar vidas, principalmente en centros de mayor concentración poblacional. Reflexione, brinde ayuda a los damnificados. El Ejército debe actuar con máxima energía, contra quienes en medio de la tragedia realizan actos delictivos de robo.

