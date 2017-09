Piden desalojar 50 edificios inseguros en Manzanillo

En Manzanillo existen más de 50 edificios que deben ser demolidos porque podrían no soportar un sismo de más de 7 grados y en el centro histórico de la ciudad hay al menos 20 de ellos, dijo el director de Protección Civil, José María Flores Partida.

No obstante, existen familias que siguen viviendo en algunos de estos viejos edificios como el que se encuentra por la calle Vicente Guerrero, donde al menos les pidieron que demolieran el último piso para quitarle peso; sin embargo, la gente no hace mucho caso.

Hace algunos años el Ayuntamiento comenzó a realizar demoliciones de algunos edificios en mal estado; no obstante, no pudo avanzar mucho porque se encontró con la oposición de los dueños o en su caso, las casas estaban en pleito legal y no había quien autorizara.