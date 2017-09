La colimense que está triunfando en el Teatro Musical

Verito García es una talentosa colimense luchando por sus sueños en la Ciudad de México, siguiendo su vocación en el Teatro Musical, uno de los más demandantes porque “no solo cantas, no solo bailas y no solo actúas, sino que debes hacer las tres cosas a la vez y las tienes que hacer bien”.

En visita de cortesía a Editorial El Noticiero, indicó que descubrió su vocación en la preparatoria, estudiando en el Bachillerato #4 de la Universidad de Colima, donde empezó a actuar en musicales con Octavio Juanarena y Alarifes Teatro, y a partir de ahí supo a qué quería dedicarse toda su vida.

No obstante, su carrera no podía desarrollarla en Colima, donde el teatro no es lo suficientemente valorado, así que encaminó sus pasos a la Ciudad de México que sigue siendo la capital de esta arte y donde existen los mejores teatros y hasta 50 puestas en escena por mes.