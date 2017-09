Circulan a más de 150 km/h en el Tercer Anillo

La velocidad máxima permitida en el Tercer Anillo Periférico es de 60 kilómetros por hora, pero nadie la respeta, lamentó el director de Tránsito del Ayuntamiento de Colima, Roberto García Avendaño, quien señaló que incluso corren los autos a más de 150 kilómetros por hora.

Destacó que no respetar los límites de velocidad es la primera causa de accidentes en el municipio, seguidos de distracción del conductor y no respetar la distancia entre uno y otro vehículo; lo que lamentablemente cobró la vida de dos personas el fin de semana reciente.

Señaló que el exceso de velocidad es un tema recurrente en la mayoría de accidentes pues un auto que va a 100 kilómetros por hora necesita para frenar un promedio de 30 metros, “de lo contrario, si vamos con mayor velocidad por más que veamos a un peatón, un auto o un obstáculo no vamos a alcanzar a frenar”.

Ante esta situación, dijo, no hay mayor solución que la concientización de las personas, pues no se trata solamente de aplicar multas o sanciones, sino tiene que ver con que no vayan a más de 60 kilómetros por hora”.