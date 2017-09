En la Mira

Columna de René Montes de Oca*

El Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretary Of Economic Development (según su tarjeta de presentación), que para nosotros no es otra cosa que el titular del Fomento Económico colimense, es una figura que llama la atención en el gabinete de José Ignacio Peralta Sánchez. Podríamos decir que de súperlujo, con un perfil bien consolidado, talento y presencia.

Su discurso convence, conoce en teoría la problemática económica del orbe, sabe mucho. Aunque su especialidad se ha inclinado por el manejo de minerales y otros recursos naturales, sabe de la temática que debe entender un buen desarrollador económico. Una verdadera lástima que a casi dos años de la actual administración estatal, apenas esté saliendo de un enclaustramiento inexplicable. Empieza a dar señales de vida.

En reciente charla con nuestro Círculo de Analistas, uno de nuestros compañeros, a quien consideramos el economista más acucioso del grupo, Mario Acevedo Manzano, profundamente convencido, consideró muy acertados los puntos ejes expuestos por el funcionario. Idóneos, dijo, para fundamentar su trabajo en nuestra entidad.

Creo que todos coincidimos con Mario, solamente que vemos muy difícil que inicie un trabajo tan complicado.

En lo particular, califiqué la exposición de Domínguez Ahedo como digna de Los Pinos. Se me antojó ubicar su fina figura al lado de los tecnócratas que permanecen muy cercanos al presidente, pero que al igual que nuestro funcionario estatal no han logrado aterrizar proyectos sustanciales. Sus estudios impresionan, pero no son factibles.

Gente con criterios sumamente influenciados por nuestra trayectoria ruralista, como Manuel Godina y un servidor, fuimos críticos severos de la forma como se ha intentado desarrollar la economía en México. Dando un paso para adelante y dos para atrás.

La verdad es que no solamente es el caso de Domínguez Ahedo, desde hace mucho tiempo que los proyectos económicos de la entidad han fracasado, “se aspira a correr, cuando apenas gateamos”.

Como que en México hemos avanzado en niveles académicos, pero poco maduramos. Contamos con expertos en economía, pero nuestras actitudes siguen estancadas, como siempre. Aspiramos mucho, pero al ver las posibilidades de hacerlo, caemos en una gran depresión. Dice Ahedo que es imposible negociar si no conocemos directamente y de cerca el manejo económico de los demás países. Por eso tiene programado viajar, ¡Dar a conocer a Colima en el Mundo!

Pero si la memoria no nos falla, casi en cada sexenio los viajes por el Mundo han proliferado. El trabajo de promoción y oferta de lo que México y Colima producen ya se ha hecho en demasía. Tanto que el vulgo solamente consideró esa acción internacionalista, como simple “turismo político”. Viajes gravosos para pasear a gobernantes y acompañantes. Muchas veces hasta esposas o amigas de los funcionarios, sin obtener nada impactante. Los mercados no se componen, seguimos siendo víctimas del coyotaje internacional. Lo poco que se ha hecho al respecto se debe al esfuerzo de algunos productores inteligentes y visionarios, que por su cuenta y riesgo incursionan en un área que oficialmente no ha respondido como se debe.

*Integrante del Círculo de Analistas Políticos Colimenses

