Dragar canales en la laguna es cometer el mismo error

El empresario Hugo Herrera Mier, presidente del Patronato Pro-Construcción del Parque Metropolitano del Valle de las Garzas, aseguró que la laguna debe de ser desazolvada en su totalidad para evitar que desaparezca y que se ponga en riesgo la vida y el patrimonio de cientos de manzanillenses.

Subrayó que construir canales no rehabilita la laguna del Valle de las Garzas y que la MIA del 2008 compromete a las autoridades portuarias a rehabilitar la laguna, en su totalidad, no en dragar canales, de tal forma que se debe hacer lo que sea mejor para la laguna, no sólo del punto de vista portuario sino social, porque la vida y las propiedades de los habitantes del Barrio 3, 4 y 5 del Valle de las Garzas, no deben estar sujetos a criterios.