De la Madrid/J.A. Meade

Artículo de Manuel Godina Velasco

Hoy domingo 1 de octubre, en el acto donde rinde su 2º Informe de Gobierno de la Administración Pública Estatal el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, en Sesión Solemne durante la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LVIII Legislatura del Estado de Colima, nos enteramos de la grata presencia del Lic. José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien asiste con la representación del presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

Esto constituye todo un acontecimiento por tratarse de un funcionario muy importante de la administración pública federal, quien seguramente viene a atestiguar la regularización financiera que ha alcanzado el gobierno de Nacho Peralta, después de la debacle económica que recibió al tomar posesión. Como observador y analista de la política, me trae a la memoria otro acontecimiento similar que ocurrió en Colima, siendo gobernadora doña Griselda Alvarez Ponce de León. Veamos el por qué de esas similitudes históricas que aprecio.

El 19 de septiembre de 1981, en ocasión del II Informe de Gobierno de Griselda Alvarez, el presidente López Portillo designó como representante personal al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, quien era titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Un gobernante, ante la visita de un importante secretario de Estado, siempre debe correrle las debidas atenciones al arribar a nuestro terruño y hasta que parta de regreso, mayormente en este caso por tratarse del más ilustre colimense que llegó a una importante Secretaría del Gabinete Presidencial, como ocurrió meses antes en visita previa de De la Madrid, en la que lo acompañó hasta su partida por el aeropuerto Playa de Oro, comisionando para ello al Lic. César Castañeda Rivas, quien fungía como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; es decir, titular de uno de los tres poderes del Estado.

César Castañeda después me comentó que le dijo a doña Griselda, en esa ocasión, que Miguel de la Madrid figuraba como uno de los más importantes precandidatos del PRI, junto a las figuras de Fernando Solana Morales, Javier García Paniagua y Sergio García Ramírez, este último, quien inclusive tuvo un frustrado destape el día 22 de septiembre, lo que orilló al PRI, por conducto del legendario dirigente de la CTM, Fidel Velázquez, a “destapar” a nuestro destacado paisano Miguel de la Madrid como precandidato a la Presidencia de la República, la mañana del 25 de septiembre de 1981.

En aquel entonces, los aspirantes tenían una similitud con los que ahora se mencionan. Javier García Paniagua, político-político a más no poder; Fernando Solana, titular de Educación, ex secretario de Economía y ex funcionario de la UNAM; Sergio García Ramírez, académico, jurisconsulto, entonces Procurador General de la República, y desde luego Miguel de la Madrid Hurtado.

López Portillo consideró la conveniencia de designar a un abogado, ex catedrático de Derecho Constitucional en la UNAM, personaje de vida sencilla, sin ostentaciones, sin escándalos, de prudente actuar y quizás el menos ligado a los grupos políticos tradicionales priístas. La grave situación económica que vivía el país al término del Echeverriato y hasta la divulgada existencia de un posible golpe de Estado, inclinaron la balanza por un hombre probadamente institucional, sin la figura tradicional del político priísta de esos tiempos, para conducir los destinos de un país en efervescencia.

Hoy, en nuestro país se viven tiempos similares, hay cuatro precandidatos del tricolor que se mencionan para la candidatura presidencial, un político-político, con personalidad parecida a la de García Paniagua, que encarna Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, quien tiene fuerte influencia en los círculos priístas (como los tuvo García Paniagua), pero no la absoluta cercanía con el que decide; un académico prestigioso como es el caso de José Narro Robles, militante priísta pero no político de grandes grupos, quien se compararía a la figura de Fernando Solana; un personaje ligado a los afectos presidenciales es el actual secretario de Educación Aurelio Nuño, que pudiera compararse a Sergio García, que tenía la simpatía de López Portillo, pero no las condiciones para sacar al país del bache económico, político y social, por lo que ahora avizoro la posibilidad de que Peña Nieto incline la balanza por José Antonio Meade.

Otra de las coincidencias que se dan en ambas visitas de estos dos representantes presidenciales, es el hecho de que acuden al segundo informe de un gobernador colimense. El primero de ellos a los seis días después ocurrió su postulación y de este segundo, próximamente resultará el ungido para competir por la primera magistratura.

Otro hecho curioso es que en aquel entonces a Miguel de la Madrid le correspondió disputarle la candidatura a un gran personaje de la izquierda, como lo era y es Cuauhtémoc Cárdenas, quien junto con Porfirio Muñoz Ledo integraron el Frente Democrático Nacional. Hoy, al candidato tricolor le tocará competir con otro popular candidato de la izquierda mexicana en la persona de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien como los ya mencionados dejaron su militancia y su compromiso partidista, para formar una corriente política que enfrentaba al sistema de gobierno; hoy, al futuro candidato tricolor le corresponderá competir contra un personaje que ha formado otra fuerte corriente política, al separase del PRD y buscar por tercera vez la Presidencia, a través de la nueva fuerza electoral del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para enfrentar al sistema al que AMLO califica como la mafia del poder. ¿Coincidencias?

Así como en 1981 se requería un candidato fuera de los tradicionales grupos de poder político, prudente y con un pasado fuera de cuestionamiento, en este proceso electoral el país requiere de un candidato que amalgame las fuerzas en pugna, con una buena imagen de servidor público, con indiscutible formación profesional disímbola, que pueda recibir los votos duros de un partido con experiencia, pero que a la vez pueda restarle votos a la indiscutible fuerza del panismo, ahora confabulado con un disminuido perredismo y un despistado partido llamado Movimiento Ciudadano.

Aquella vez fue la primera ocasión que se dio una importante y formal escisión en el otrora partido hegemónico; hoy integran el Frente Ciudadano por México, que aglutina formalmente a la derecha con el fragmentado PRD y con el llamado Movimiento Ciudadano en crecimiento, para integrar un aberrante frente con el panismo y por otro lado a la dividida izquierda mexicana con Morena y el moribundo PT.

Mientras que De la Madrid contaba con la simpatía de quien entonces gobernaba la Unión Americana y con él decidido apoyo de los ex presidentes Echeverría y Miguel Alemán, hoy el precandidato Meade Kuribreña ha recibido la simpatía de los ex presidentes Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y antier, de manera abierta, la declaración de Ernesto Zedillo de que “apoyará a Meade en caso de que logre el aval del PRI”; además del respaldo del ex presidente panista Felipe Calderón, para quien fuera su eficiente secretario de Energía y luego de Hacienda. Por el lado del poderoso vecino del norte, de seguro Trump simpatiza con Meade, que forma parte del grupo de amigos de Videgaray, más que por la llegada de un izquierdista como López Obrador, de quien tiene serias dudas y temores.

En conclusión, para mi apreciación, el personaje que puede enfrentar con alguna posibilidad de éxito electoral la indiscutible popularidad de Andrés Manuel y la mezcolanza que salga de la candidatura de ese extraño Frente de derecha-izquierda se llama José Antonio Meade Kuribreña, quien acumula prudencia, sencillez, honorabilidad, pero sobre todo, probada institucionalidad.

A no ser que el dedo elector decidiera por José Narro, quien se mantiene en la pelea, por abajo de Meade, pero por encima de las posibilidades de aspirantes como Aurelio Nuño o Miguel Angel Osorio, con quienes se daría la posibilidad de triunfo al “Peje”. Las circunstancias se conjuntan de nuevo para poder avizorar que la historia se repita. ¡Bienvenido a Colima, José Antonio!

