Elecciones 2018 serán históricas con redes sociales

Es la primera vez en la historia de México en la que durante un proceso electoral federal, las redes sociales tendrán un papel determinante, señaló en exclusiva para Editorial El Noticiero, el precandidato independiente Pedro Ferriz de Con, tras una visita relámpago con empresarios e indígenas de Colima.

“En el proceso pasado, en 2012, las redes no ocuparon un lugar; sin embargo, en el 2018 van a ser protagonistas de la comunicación entre la sociedad mexicana. Si hay algo que a mí como individuo me da poder, es mi celular: me da comunicación inmediata, conocimiento, información, todo me lo da mi teléfono celular, todo con el poder de los deditos.”