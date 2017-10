Quiero continuar con el tema de la necesidad de un puente que conecte a San Pedrito con Las Brisas, por sobre la entrada al recinto portuario local, ya que creo que es una obra trascendental, que debería hacerse para llevar a Manzanillo a otro nivel, en muchísimos aspectos.

El tener este puente a cuatro carriles, por lo menos, no solamente acortaría distancias entre ambas colonias, sino en general, entre dos zonas de Manzanillo, que son la del Centro Histórico con la Zona Hotelera. Esto generaría oportunidades en materia de empleo, de negocios y de turismo. También resolvería problemas de tráfico vehicular y reactivaría áreas de la ciudad con escasa productividad.

La misma obra sería un atractivo para el turismo nacional e internacional, por la vista del puente en sí, así como las vistas que se tendrían al circular sobre el puente. Al haber algunas rutas de transporte urbano que pasaran por ahí, se tendría una mejor conectividad urbana. ¿Se imagina el realce que tendrían los restaurantes y tiendas de diversos giros en el área de las colonias Burócrata, Brisas, Morelos y Pacífico?

Las playas de San Pedrito y Las Brisas recibirían más visitantes, pues los habitantes de la zona centro podrían ir a aquellas, y los de allá vendrían a ésta. Hasta para las emergencias médicas se tendrían mejores rutas de traslado, pues las ambulancias irían en poco tiempo hasta los hospitales.

También el caos vehicular se resolvería en las zonas de Tapeixtles y el Valle de las Garzas, pues habría una alternativa vial. Incluso, los ciudadanos tendrían importantes ahorros en el consumo de gasolina en su auto, pues el kilometraje recorrido disminuiría drásticamente.

Desde hace cuatro décadas que la ciudad quedó partida en dos, y aunque de vez en cuando surge el proyecto de un puente que las una como antaño, luego todo se olvida, y sigue pasando el tiempo.

Algo así le conviene a la ciudadanía, al gobierno, a las escuelas, al sector salud, a lo portuario, etc. Las obras no dejarían mayores molestias, ya que no afectarían zonas que actualmente tengan un flujo vehicular pesado. Hasta el momento, ningún funcionario o político local ha tomado este proyecto como suyo, quizá porque, desde luego, es muy ambicioso, pero muy beneficioso también. Esperemos que algún día, no lejano, se convierta en una realidad.

