Sobre el nuevo robo de contenedores ocurrido hace unos días, el Procurador de Justicia del Estado de Colima, José Guadalupe Franco Escobar, mencionó que es necesario que los empresarios reporten con oportunidad este tipo de hechos, debido a que en esta ocasión el robo ocurrió en la madrugada y lo reportaron entre las 6:00 y las 7:00 de la tarde.

Dijo que aquí “la pregunta es ¿Por qué el botón de pánico no se echó a andar?, pues seguramente porque no lo hay y aunado a esto tenemos el problema que no nos denuncian y lo hacen hasta las 6-7 de la noche, cuando el evento se da en la madrugada, pues a nosotros nos dificulta mucho. Habían pasado más de ocho horas y no sabíamos qué transportaban los contenedores”.