Van 4 homicidios por transfobia este año

En lo que va del año han ocurridos en Colima hasta 4 asesinatos por transfobia, por lo que “la protección y equiparación al feminicidio tiene que ser una realidad, proteger a las chicas trans”.

Lo anterior fue dado a conocer por César Alejandro Aguilar Jiménez, Presidente de Comité Estatal de Diversidad Sexual de Colima (Cedise), quien agregó que “por desgracia nos encontramos con que por ejemplo un crimen doloso, no se resuelve de manera satisfactoria porque los jueces no se apegan a los protocolos que ya existen y siguen catalogando a una chica trans como un varón, entonces argumentan que tienen la misma fuerza para poder defenderse, y esto no es así”.