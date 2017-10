Someterán a consulta ciudadana el nuevo bachillerato

El ayuntamiento habrá de someter a consulta ciudadana en la colonias “Los Patos”, el cambio de uso de un terreno destinado originalmente a “mercado”, para donarlo o no a efecto de que ahí construya la Universidad de Colima un nuevo bachillerato.

Explicó la presidenta municipal que está pensando ese sitio como plan “A”, porque ahí hay una cantidad importante de familias, además de beneficiar a colonias que siguen creciendo rumbo a la zona de Chandiablo.

“Ya hay escuelas de educación básica; si contaran con un bachillerato entonces se beneficiarían también porque no pagarían transporte escolar y la construcción del mercado puede no ser tan prioritario porque no hay quién lo construya y tienen la alternativa de ir a hacer sus compras a las tiendas departamentales”, enfatizó la alcaldesa.