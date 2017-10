Muchas personas acostumbran ‘tirar’ a sus mascotas

Desde hace cinco años, una huerta de mangos ubicada en el Barrio del Valle de las Garzas se ha convertido en un refugio para muchos animales desvalidos, enfermos o abandonados, a cargo de la activista pro derechos de los animales y Ciudadana Manzanillense Distinguida del 2017, Wendy Yadira Gallegos Olvera.

“Me motivó que, cuando llegué a Manzanillo, procedente de Isla Mujeres, Quintana Roo, me di cuenta que en Manzanillo muchas personas acostumbraban tirar a sus mascotas, por motivos triviales, lo cual se me hizo muy injusto e inhumano.”, explicó.

Ella empezó su trabajo rescatando animales de diferentes especies hace diez años, pero fundó de manera oficial y legal su refugio el 30 de agosto del 2012, como asociación civil, bajo el nombre Refugio y Adopciones Huellas, A.C.

“Lo peor es que, muchas de las veces el único criterio para deshacerse de un animal de compañía, es que no es de alguna de las llamadas razas finas; aplicando el racismo y discriminación a los animales, que es algo horrible y retrógrado”, señaló.

“A las puertas de mi albergue muchas veces llegan personas para buscar dejar a un perro o un gato, con pretextos que no son válidos, como: Ya creció, me mudé a una casa sin patio, un integrante de mi familia resultó alérgico, me voy a mudar de ciudad, va a tener crías y no puedo cuidarlas y otras razones que son pretextos falsos, y esto es algo muy triste, aunque, desde luego, es mejor que dejarlos abandonados en una esquina o en un basurero”