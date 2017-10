¿Por qué tantos independientes?

Al momento de escribir estas líneas, van 37 ciudadanos que han ido al Instituto Nacional Electoral (INE) a inscribirse para contender como candidatos independientes a la Presidencia de la República. Cuando se cierre la fecha de inscripción, tendremos un muy nutrido grupo de personas que quieren ser presidente. ¿Qué nos dice esta cantidad?

Para contestar esta pregunta, debemos dividir la lista en varios grupos. En primerísimo lugar están, desde luego, aquéllos que sí tienen posibilidad de conseguir el registro y, por tanto, aparecer en la boleta. Van a tener que presentar 866 mil firmas de electores que los respalden repartidos en 17 estados del país. Y no es que puedan mostrar una sola firma en 16 entidades y el resto en un solo estado. No. En, por lo menos, 17 entidades deben conseguir el 1% del padrón electoral estatal o más. Además, en la práctica, van a tener que recolectar más de un millón de firmas para evitar que el INE rechace su registro por electores que firmaron, pero no se pueda verificar su autenticidad. Por donde se vea, es una barbaridad que implicará un gran esfuerzo de dinero y organización.