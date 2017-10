Ante la necesidad de contar con servicios en sus colonias, como alumbrado público, vialidades, transporte, entre otros, se ha creado una asociación civil para transformar esta situación, denominada Vecinos Unidos por Colima.

“Lamentablemente, Ciapacov tienen la desgracia de cobrar una reinstalación de agua cuando las constructoras te entregan agua y drenaje conectados, y el organismo operador solo por meter tu nombre y domicilio al sistema te cobra esas cantidades. De ese coraje profundo nos unimos 180 vecinos”, dijo.

Destacó que unidos lograron que Ciapacov les quitara ese adeudo, y de ahí se organizaron para solucionar más problemas de la colonia, que no se solucionaban por el hecho de que no estaban municipalizadas. Además de que otras colonias se unieron porque presentaban las mismas quejas.

“Hemos exigido que en colonias no municipalizadas les pongan alumbrado público; tuvimos que hacer una organización civil para exigir que nuestros impuestos trabajen, por ejemplo en Lomas Altas no tienen banquetas y tienen calles sin empedrar”, dijo.

En esta colonia, refirió, la alcaldesa Yulenny Cortés indicó que no podía introducir los servicios porque al no estar municipalizada la colonia “la podían penalizar”; sin embargo, “yo le pedí a ella que dijera cuál artículo de la ley le prohibía; claro que no pudo demostrarlo, pero es fecha que la colonia sigue sin luz”.