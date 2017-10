Hay $1 mil 380 millones de pesos en créditos rurales para Colima desaprovechados, reveló en exclusiva para Editorial El Noticiero, Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria Estatal de Desarrollo Social.

“El otro día me senté con el encargado de Financiera Rural aquí en Colima y hay esa cantidad millonaria que la gente no quiere, porque lo quieren dado.”

A lo anterior agregó que los créditos actuales solo se otorgan después de aprobación de proyectos “y la gente no tiene proyectos; cuenta con ideas, pero no quieren sentarse a analizar cuál es el mercado actual.”

“El otro día se me acercó una amiga y me dijo: ‘oye, yo quisiera poner un negocio, yo sé que anteriormente tú diste consultorías.’ Sí —le dije— pero el proceso no es de una semana o dos, puede ser desde tres meses hasta medio año.”

Indicó que el recurso crediticio no se aprovecha porque para financiar un negocio “tienes que analizar múltiples factores para saber desde ahorita tus costos, ingresos, ganancias; si eres socio o dueño único; si tienes que distribuir con regalías y cuánto tienes que reinvertir.”

Señaló que existe financiamiento, “hay ideas de emprendimiento pero no hay proyectos, es como nosotros Gobierno: yo no puedo llegar a Hacienda y decirle: ‘Dame 100 millones -¿Para qué?- Es que tengo pensado hacer esto, esto y esto. -No, ya todo el presupuesto es base cero, tráeme un proyecto que yo pueda realizar, palomear y entonces sí te digo si sale o no el recurso.”