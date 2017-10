Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad, amenazan con iniciar manifestaciones, movilizaciones e incluso anunciaron que bloquearán los accesos al puerto comercial para impedir que salga la carga, como parte de las acciones para exigir al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla su palabra y termine el túnel ferroviario que hoy, nuevamente está suspendido.

En esta reunión, los representantes del centro de la SCT, responsabilizaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el retraso de la obra integral del túnel ferroviario debido a la dilatación en la radicación de recursos.

Por su parte, los comerciantes aseguraron que “el diálogo ya se agotó; aquí está el diputado federal Virgilio Mendoza como testigo de que hemos sido pacientes cuando nos han pedido esperar, pero ya no más; esta situación es insostenible; es lamentable que el gobierno federal no cumpla con los compromisos, fue un compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y no ha cumplido, tampoco lo ha hecho la Secretaría de Hacienda y no nos dejan más que tomar las acciones que consideramos pertinentes para hacernos escuchar y defendernos”, expresó la dirigente María Magdalena García.