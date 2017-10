Viven 80 mil migrantes de Colima en California

Formarían el quinto municipio colimense más importante: Gobernador



Entre 70 y 80 mil migrantes colimenses viven en California, reveló el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en entrevista exclusiva para Editorial El Noticiero, detallando que esta comunidad formaría el quinto municipio colimense más importante, después de Manzanillo, Colima, Villa de Alvarez y Tecomán.

Precisó que están bien organizados a través de clubes de migrantes y se ayudan entre sí. “Trabajan y buscan con mucho riesgo salir adelante en un entorno extraño, con una moneda, idioma, leyes y cultura distintas.”

Relató que en su encuentro con los migrantes, se percató de que están trabajando muy duro y saliendo adelante. “Al ser su Gobernador, me inspira el que sientan mi respaldo; que no están desaparecidos del mapa, sino que los tenemos en el radar y que los estamos atendiendo.”

A pregunta expresa sobre los problemas que atraviesan sobre deportación, resaltó que siempre hay problemáticas, pero no destaca ninguna grave o seria. “La gran mayoría está en Los Ángeles y hay que reconocer al gobernador de California, Jerry Brown, quien a través de un decreto estableció que todo California es un Estado Santuario, lo que implica que si la autoridad federal está persiguiendo a un mexicano que esté allá de manera ilegal o indocumentado, la autoridad local no estará cooperando en esa persecución.”

Resaltó que no obstante ellos están allá, no pierden su identidad ni sus ligas con sus comunidades de origen, pues no sólo envían ingresos para sus familias en Colima a través de las remesas, sino que aportan recursos a través del Programa 3×1 “para coadyuvar a la generación de obras en sus comunidades y que se atienda la escuela, el centro de salud, se mejoren las vialidades; a pesar de estar tan lejos, siguen preocupados por sus familias y eso es algo que hay que destacar.”

Mencionó que Colima es de los primeros lugares a nivel nacional en el aprovechamiento del Programa 3×1 para Migrantes. “Por cada peso que pone el migrante, se ponen tres pesos de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y de esa forma el 3×1 forma 4 pesos que permiten hacer muchas obras y financiar muchos proyectos.”

Platicó que a pesar de que varios de los colimenses en California están adquiriendo la ciudadanía norteamericana, ya no se ve como una traición a la patria, como antes se percibía. “Es algo bueno para ellos el tener la doble nacionalidad o incluso más de dos nacionalidades, pues les da derechos, les abre puertas, les permite progresar y tomar ventaja de muchas situaciones; no obstante eso, no dejan de ser mexicanos y no dejan de ser colimenses.”

Por último, resaltó que este fue su segundo encuentro con los migrantes colimenses, siendo el anterior el sábado 11 de febrero. “La comunidad me obliga a mí como Gobernador a estar en contacto con ellos, atenderlos y a seguir trabajando como cualquier otro ciudadano colimense, de la mano, para beneficio de Colima. Creo que deberé estar yendo durante mi mandato unas dos o tres veces al año a California, a atender a los migrantes.”

