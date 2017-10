“¿Por qué hay corrupción?”, por Blanca Calzada

Enriquecerse en una función administrativa pública ya se convirtió en un deporte nacional

La corrupción no es partidista, señaló el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, refiriéndose a que en todas las instituciones políticas se da esta práctica deshonesta. Efectivamente, la corrupción no es partidista, sino institucional, porque no importa de qué color sea el gobierno, el eslogan, sus estatutos o su código ético, los políticos mexicanos tienen una bien ganada fama de ser corruptos, de enriquecerse ilícitamente y de jactarse de que la justicia es tan discrecional que muy pocos reciben el castigo merecido.

“La corrupción está incrustada muy fuerte en nuestra sociedad, toca a empresarios y ciudadanos; para poder atacarla, resolverlo y librarnos de ese cáncer es necesario despartidizarla”, dijo el mandatario en una entrevista exclusiva realizada por el director general de EDITORIAL EL NOTICIERO, don Carlos Valdez Ramírez.

Otra verdad dicha por el mandatario es que hay empresarios corruptos, hay ciudadanos corruptos, ¿Pero por qué los hay, y por qué aumenta el número de adeptos a estas prácticas ilícitas? Por una sencilla razón… porque la impunidad en nuestro país es alarmante, porque la aplicación de la justicia es discrecional y porque enriquecerse sin el menor esfuerzo ejerciendo una función administrativa pública ya se convirtió en un deporte nacional, porque saben que no hay consecuencias legales por robar los recursos públicos o por caer en complicidades de corrupción.

El gobernador tenía que haber hecho un análisis más profundo sobre las responsabilidades que corresponden a cada quien para erradicar la violencia, porque el gobierno de cualquier nivel tiene que influir en la sociedad a través de una administración donde la honradez, capacidad y transparencia sean un ejemplo para la sociedad, porque de lo contrario desde la misma cúpula de ese gobierno se estaría generando la corrupción de una manera multiplicadora.

Dentro de los tres poderes que son la columna vertebral de los gobiernos democráticos están: El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Este último poder es al que le corresponde impartir la justicia con oportunidad y con apego al derecho, porque de lo contrario, cuando se aplica la ley con demora o dilatación premeditada o alejándose de las normas legales, está incurriendo en actos de corrupción y estimulando a muchos para delinquir, porque las consecuencias legales serían mínimas o nulas.

Un presidente de la República, gobernador o presidente municipal, no solamente es líder político, sino que también es el que va señalando el rumbo moral de la sociedad, el que con sus actos influye en el ánimo de una sociedad. Si realmente se quiere erradicar esta práctica ilícita, el mejor camino es que desde el mismo centro de cualquier poder se gobierne con valores éticos y morales, sino, ni para qué quejarse.

Un político mentiroso crea confusión, incertidumbre y desconfianza; un político deshonesto crea enojo y frustración sobre todo en la clase marginada y pobre; un político cínico que se jacta de sus bienes de origen incierto, mata las esperanzas de seguir luchando por una sociedad justa y sin violencia.

El gobierno tiene todo el poder que la sociedad le ha otorgado para acabar con la corrupción y con todo mal que amenace la sana convivencia social. Es verdad que todos somos parte del problema, pero el gobierno tiene que mirarse al espejo y atacar con todos los recursos legales a la corrupción, porque la impunidad está lacerando el alma de todo un país.

La corrupción no se combate con retórica o culpando a otros, sino con hechos reales y con una convicción política de que primero está el bien común y no los intereses de un grupo de privilegiados, sean de la administración pública, del ámbito privado o de un sector de la sociedad.

Comentarios

comentarios