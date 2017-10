Estudios musicales iniciarían en noviembre, pero no cuenta con el dinero para tramitar la visa y trasladarse

Rocío Sandoval

El joven Fernando Ramsés Peña Díaz, quien recibiera en 2009 el premio especial “Angélica Morales” a la mejor interpretación de obra obligatoria, considerado el galardón más importante en México, está en riesgo de perder la oportunidad de estudiar becado una maestría en música Jazz en Roma, Italia, debido a que no cuenta con los recursos económicos para poder otorgarle la visa que le permita realizar sus estudios musicales.

En entrevista exclusiva para Editorial El Noticiero, Ramsés Peña relató que para perfeccionar sus estudios musicales en Jazz, aplicó un examen de admisión en el Conservatorio de Santa Cecilia, en Roma, Italia y de manera sorpresiva, el 14 de octubre pasado, vía correo electrónico, le confirmaron su aceptación y lo citaron para iniciar los cursos en noviembre próximo.

No obstante, su logro académico podría verse interrumpido si el joven concertista de 26 años no consigue los recursos económicos necesarios para solventar su estancia de dos años, duración de la maestría, ya que tiene que comprobar en la embajada italiana, localizada en la Ciudad de México, que cuenta con fondos de €27.89 euros por día, lo equivalente a €20 mil 300 euros en los dos años, que representan alrededor de $450 mil pesos mexicanos. de no hacerlo le será negada su visa y con ello la posibilidad de continuar con sus estudios musicales.

El pianista fue galardonado con el Premio Estatal de la Juventud “Gustavo A. Montes” en 2011 y fue nombrado embajador turístico del estado de Colima por su gran trayectoria artística. También fue reconocido en diversos concursos y festivales los cuales destacan, el Concurso Nacional de Piano “Parnassos” en Monterrey, Nuevo León, en donde obtuvo el primer lugar, en los años 2009 y 2010, presentando en su repertorio, obras como “Estudios de F. Chopin y F. Liszt”. El festival internacional “Noches en Madrid” en Madrid, España, donde obtuvo el tercer lugar en el 2011, donde interpretó obras de Beethoven, A. Ginastera y M. Ponce.

