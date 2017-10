El 10 de octubre, Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, fue matado a tiros en una carretera cercana a su municipio. Menos de una semana antes, Stalin Sánchez, presidente municipal de Paracho, Michoacán, fue ejecutado por un grupo armado cuando salía de su casa. El 20 de octubre el alcalde de Ixtlahuacán, Colima, fue ultimado a balazos cuando circulaba con su chofer por una autopista federal. Con estos 3 casos, el número de alcaldes ultimados durante la actual administración federal llegó a 22. En el gobierno anterior, 38 presidentes municipales en funciones fueron víctimas de homicidio.

A ese tétrico total, habría que sumarle las docenas de ex acaldes ejecutados en la última década. Y están por supuesto los muchos otros funcionarios municipales, particularmente policías y secretarios de Seguridad Pública, que han sido asesinados en el mismo periodo.

Esto del gobierno local se ha vuelto actividad de alto riesgo. ¿Cuál es el motor de este fenómeno? No lo sé del todo, pero voy a aventurar una teoría: Los gobiernos locales están en cada vez más peligro porque el crimen organizado es cada vez más local.

Hasta hace algo más de una década, los grandes grupos criminales se dedicaban en lo fundamental a exportar drogas hacia Estados Unidos. Era un mundo de narcos, no de mafiosos. Y en ese mundo, los gobiernos municipales eran básicamente irrelevantes. Mientras un presidente municipal se callara la boca y no colaborara de más con las autoridades federales, no tenía mucho que temer de los narcotraficantes.