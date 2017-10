Que renuncie Ruiz Esparza a la SCT: Virgilio Mendoza

“Si no puede cumplir con los compromisos que tenga dignidad y renuncie al cargo”, dice el Diputado Federal

Jesús Lozoya Baeza

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, si no puede cumplir con los compromisos y encomiendas del presidente Enrique Peña Nieto, que tenga dignidad y que renuncie al cargo.

Así lo expresó el diputado federal Virgilio Mendoza, tras señalar que la SCT ha venido retrasando las obras del túnel ferroviario que han causado un severo daño a la economía de los habitantes y comerciantes del centro, el legislador federal señaló a Ruiz Esparza, como el responsable.

“Hay compromisos que se han dado y no se cumplen, la gente perdió su paciencia; el presidente Enrique Peña Nieto, ha mantenido a servidores que mucho daño le han hecho a su gobierno, como el titular de la SCT”, expresó Virgilio Mendoza.

Enfatizó que no puede ser que los ciudadanos sigan siendo quienes pagan por las deficiencias de funcionarios como el de la SCT y dijo que ojalá que el presidente Enrique Peña Nieto, cumpla con este compromiso que firmó con los manzanillenses, pues además los porteños también lo apoyaron para que ganara las elecciones.

El también dirigente estatal del Partido Verde, reiteró que el titular de la SCT debe darse cuenta de lo que está y lo que no está haciendo. “El que no cumpla, que no atienda los compromisos, sugiere que mejor presente su renuncia; si no pueden que se vayan”, dijo Virgilio Mendoza.

