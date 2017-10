“No se pasen”

Artículo de Eunice Flores



En mi columna del sábado pasado expuse un problema que hay en Manzanillo. Este es que mucha gente se trepa al tren carguero cuando está parado, o hasta en movimiento, para pasar al otro lado. Hoy quiero ahondar más en este tema, porque no son solamente los peatones impacientes los que arriesgan la vida de esta manera.

Quienes tienen auto particular, y ya no se diga los del transporte público, en cualquiera de sus modalidades, ya sea taxi o camión urbano, tienen conductas parecidas. A diferencia de quienes andan a pie, los de los carros no se trepan al ferrocarril, obviamente, ellos quieren ganarle el paso al pesado convoy. Lamentablemente, quienes más se juegan la vida haciendo esto son los del transporte público.

Los de los camiones urbanos lo hacen, porque se les da un plazo de tiempo para hacer todo un circuito y, de no cumplirlo, sus patrones les imponen severas sanciones; por lo que, el paso del ferrocarril les afecta mucho para cumplir con su trabajo. Aunque a los taxistas no se les impone un horario para hacer una ruta, ya que se mueven con independencia, ellos intentan ganarle el paso al ferrocarril, porque dicen que, si esperan a que éste termine de pasar, dejan de hacer varios servicios en ese lapso de tiempo.

El caso es que, tanto los operadores de camiones de transporte público urbano como de carros de alquiler amarillos, no solamente se juegan su vida, sino también la de sus pasajeros.

Cuando se hacen embotellamientos en las zonas de El Tajo, en sus cruces Avenida Hidalgo y Calzada Niños Héroes, San Pedrito, Campos o Tapeixtles, invaden los rieles al avanzar la fila de unidades embotelladas, sin tomar en cuenta que el pesado convoy de carga puede aparecer en cualquier instante, sin detenerse. Quienes están invadiendo las vías, se arriesgan a ser arrollados o a arrancar, no importando si provocan un choque con los de adelante, con tal de salvar la vida y zafarse del peligro.

Ferromex ya ha expresado muchas veces que, cuando el ferrocarril está en marcha, no se detiene; si es verdad o no, es lo que siempre argumentan. Más que haber una imposibilidad física o mecánica para hacerlo, parece ser más bien una mística de trabajo; pues, como se dice, cada segundo que el tren se detenga, cuenta y en dólares.

Insisto en que la impaciencia de los porteños es mucha, y el paso del tren es muy largo y continuo. Algo se tiene que hacer para concientizar a la población para que no siga arriesgando su vida toreando al tren, ya sea a pie, en bicicleta, motocicleta, carro particular, taxi o camión de transporte público urbano. No solamente no deben atravesarle en los rieles, sino que incluso, deben guardar una distancia prudente y razonable de éstos.

Por lo pronto, debieran imponerse caras multas a los carros que estén atravesados en los rieles cuando hay un embotellamiento, porque a las vías del ferrocarril hay que respetarlas, porque son mortales, no porque el tren sea sagrado.

Que tenga un bonito día.

Comentarios

comentarios