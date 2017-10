Por primera vez reconocen a una mujer en logística

Fernanda Guarro se convirtió en la primera mexicana en la categoría de Ejecutivo

Nunca antes el Premio Nacional de Logística (PNL) en México había reconocido a una mujer en la categoría Ejecutiva. Este año la Directora de Supply Chain de 3M, Fernanda Guarro, se convirtió en la primera.

En su discurso ante el jurado y ejecutivos logísticos, su mensaje en torno al empoderamiento femenino fue contundente.

“El ser la primera mujer me llena totalmente de orgullo y me motiva a ser quien en el futuro pueda aconsejar o ser un ejemplo para cualquier mujer que esté hoy en alguna función logística, sin importar la empresa o institución en la que esté, y que el día de mañana quiera tener una posición estratégica dentro de cualquier organización y, por qué no, ser la ganadora de un premio como el que hoy recibo. Claro que podemos hacerlo”, dijo.

Fernanda Guarro tiene una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac y un Master Executive en Gestión de la Cadena de Suministro, por la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España.

Su carrera profesional inicia en 2009 en Monsanto, firma agroindustrial donde colaboró en diferentes posiciones hasta 2011. En ese mismo año salta a Sanofi Pasteur como Gerente de Supply Chain, hasta 2013 cuando cambia a Merck Group como Jefe de Cadena de Suministro y desde abril de este año como Directora de Supply Chain de 3M.

Impacto en las Tendencias

En el sector de la logística y el transporte, a nivel mundial, existe una importante brecha de género entre hombres y mujeres en el terreno laboral.

En el país no existen datos certeros sobre la introducción de las mujeres en la logística y en el transporte, sólo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que de 2.2 millones de personas que laboraban en actividades de servicios de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, apenas 189 mil 063 son mujeres.

(Con información de Enrique Duarte, T21).

